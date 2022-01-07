2022/01/07 | 12:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت المغرب، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بمتحور "أوميكرون" الجديد إلى 6 أشخاص.

وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن نسبة انتشار متحور "أوميكرون" ضمن إصابات فيروس كورونا تفوق 70 بالمئة.

وأضاف في حوار مع قناة "ميدي 1 تي في"، أن معظم الحالات الوافدة على أقسام الإنعاش تعود إلى أشخاص لم يحصلوا على جرعات التلقيح، وخاصة الجرعة الثالثة من اللقاح.

من جهته، أوضح منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، أن المغرب دخل منذ ثلاثة أسابيع في الموجة الثالثة من الانتشار الجماعي الواسع لفيروس كورونا.

المصدر: روسيا اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار كبير لمتحور أوميكرون في المغرب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشار كبير لمتحور أوميكرون في المغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).