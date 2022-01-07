أفضل وجبة خفيفة على الإطلاق.. ما هي فوائد الفوشار؟

2022/01/07 | 12:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس هناك أفضل من الفوشار كوجبة ليليّة خفيفة، إذ يُعتبر "الطبق الرئيسي" الأمثل لأنه يشعرك بالشبع.ولا يحتاج إعداده لمعدات خاصة باستثناء قدر كبير، تُضاف إليه النكهة التي ترغب بها.

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