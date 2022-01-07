قائد فيلق القدس: الانتقام من الأمريكيين على اغتيال سليماني قد بدأ

2022/01/07 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، على الوجود الأميركي في العراق، وعمليات الانسحاب الأخيرة منه، مشيرا إلى أن بقاءهم سيدفعهم لاحقاً إلى مغادرة المنطقة بطريقة أكثر خزياً من الآن

وقال قاآني، أن الانتقام من الأمريكيين على اغتيال سليماني، قد بدأ، مضيفا ان الأمريكيون عليهم الخروج من العراق، ودون ذلك ستقض جبهة المقاومة على أماكن تواجدهم، فيتوجب عليهم حينها مغادرة العراق أكثر خزياً مما خرجوا به من أفغانستان.

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