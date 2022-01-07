“طيران الخليج” تحصل على تصنيف خمس نجوم لسلامة الطيران خلال الجائحة

2022/01/07 | 13:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حصلت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ -‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭- ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬خمس‭ ‬نجوم‭ ‬لسلامة‭ ‬الطيران‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سكاي‭ ‬تراكس،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬تدقيق‭ ‬شاملة‭ ‬لجميع‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬الخاصة‭ ‬بكوفيد‭-‬19‭ ‬أجرتها‭ ‬شركة‭ ‬أبحاث‭ ‬سكاي‭ ‬تراكس‭ ‬العالميّة‭ ‬المتخصصة‭ ‬بين‭ ‬شهري‭ ‬نوفمبر‭ ‬وديسمبر‭‬2021‭.

‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬كدليل‭ ‬على‭ ‬نجاح‭ ‬عمليات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬الطيران‭ ‬بأمان‭ ‬خلال‭ ‬الوباء‭ ‬وتعزيز‭ ‬بروتوكولاتها‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬وعلى‭ ‬متن‭ ‬رحلاتها‭ ‬لمكافحة‭ ‬انتشار‭ ‬الفيروس‭.



‬وقد‭ ‬حصلت‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬للعملاء‭ ‬والموظفين‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬الخاصة‭ ‬لتقديم‭ ‬الضيافة‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭.‬

وعلق‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬عبدالحميد‭ ‬العلوي‭ ‬عند‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬هو‭ ‬نتيجة‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬فريق‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭.



‬ويعود‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬إلى‭ ‬التزامنا‭ ‬بخدمة‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.



‬بصفتنا‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬القليلة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬أبدًا‭ ‬عن‭ ‬الطيران‭ ‬طوال‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬فإننا‭ ‬نفخر‭ ‬بتسلم‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬الصمود‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬خدمتنا‭.



‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬مسافرينا‭ ‬المخلصين‭ ‬على‭ ‬تقديرهم‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬الصعبة‭ ‬وعلى‭ ‬إيمانهم‭ ‬وثقتهم‭ ‬في‭ ‬علامة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬التجارية‭ ‬حيث‭ ‬قمنا‭ ‬بتنفيذ‭ ‬تدابير‭ ‬صارمة‭ ‬لمواصلة‭ ‬الطيران‭ ‬بأمان‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الأوقات‭ ‬الصعبة‭ ‬وغير‭ ‬المستقرة‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬من‭ ‬أبحاث‭ ‬سكاي‭ ‬تراكس،‭ ‬أكبر‭ ‬مستشاري‭ ‬الأبحاث‭ ‬والجودة‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.



‬وتشتهر‭ ‬شركة‭ ‬سكاي‭ ‬تراكس‭ ‬بتصنيفها‭ ‬لشركات‭ ‬الطيران‭ ‬والمطارات‭ ‬العالمية‭ ‬مع‭ ‬نظام‭ ‬تصنيف‭ ‬جودة‭ ‬موحد‭ ‬لمعايير‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬والمطارات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.



‬وتدقيق‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬خلال‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬يقيم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬190‭ ‬من‭ ‬بروتوكولات‭ ‬السلامة‭ ‬والنظافة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬سلامة‭ ‬العملاء‭ ‬والموظفين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬معايير‭ ‬التباعد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وفعالية‭ ‬أنظمة‭ ‬التنظيف‭ ‬عبر‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المطار‭ ‬وعلى‭ ‬متن‭ ‬الطائرة،‭ ‬وجميع‭ ‬التدابير‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬لتعزيز‭ ‬عملية‭ ‬النظافة‭.



‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يتضمن‭ ‬تدقيق‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬خلال‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬الخاص‭ ‬بأبحاث‭ ‬سكاي‭ ‬تراكس‭ ‬إشارات‭ ‬إلى‭ ‬إرشادات‭ ‬سلامة‭ ‬صحة‭ ‬الطيران‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الإيكاو‭ ‬وإياسا‭ ‬وإياتا‭ ‬واي‭ ‬سي‭ ‬دي‭ ‬سي‭.‬

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