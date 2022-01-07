الأعلى منذ 16 يوما.. ديالى تسجل قفزة بإصابات كورونا

2022/01/07 | 13:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر طبي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بأن المحافظة سجلت قفزة كبيرة بإصابات كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي الأعلى منذ 16 يوما.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز إن “دائرة صحة ديالى أجرت 188 فحصا لحالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية”.وأضاف أنه “تبين أن 19 حالة مصابة، وهذا […]

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ديالى تسجل قفزة بإصابات كورونا أولاً على ايرث نيوز.

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