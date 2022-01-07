رئيس الوزراء وجه بإضافة تخصيصات وإدراج مشاريع ضمن موازنة 2022

2022/01/07 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب الأول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي عن صدور توجيهات من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإضافة تخصيصات وإدراج مشاريع ضمن موازنة 2022 تخص المحافظة.

وقال الكرعاوي: أعددنا دراسة للمشاكل التي تعاني منها المدينة وتم تقسيمها فيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية وايضاً المشاريع المتلكئة والتي تحتاج لقرارات من رئيس الوزراء وايضاً المشاريع التي لم تثبت بموازنة 2021، ومن بين المشاريع الاستراتيجية كان استحداث إنشاء بلدية خاصة بالنجف القديمة.

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