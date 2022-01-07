اللهيان: إيران مستعدة لإعادة العلاقات في أي وقت

2022/01/07 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن حوار بلاده مع المملكة العربية السعودية إيجابي وبناء، مبديا استعداد طهران لإعادة العلاقات في أي وقت.

وقال عبداللهيان، أن السعودية ترغب بالحوار بشأن ملفات إقليمية، لكنه حوار يركز على العلاقات الثنائية، مضيفا ان بلاده تؤمن بأهمية حوار إقليمي واسع يشمل السعودية، ومصر، وتركيا، لحل مشاكل المنطقةواشار عبد اللهيان الى انه خلال أيام سيعود ممثلو بلاده إلى منظمة التعاون الإسلامي في جدة، وهذه خطوة إيجابية.

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