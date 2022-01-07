بحضور القادة العسكريين.. تخرج الدورة 110 من الكلية العسكرية الأولى (صور)

2022/01/07 | 13:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن رئيس الكلية العسكرية ناصر الغنام، الجمعة، تخرج الدورة ١١٠ من ضباط الاكاديمية العسكرية.

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وقال الغنام في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 كانون الثاني 2022)، "تشرفت الاكاديمية العسكرية بتخرج الدورة ١١٠ من إحدى تشكيلاتها، الكلية العسكرية الاولى لرفد جيشنا بالضباط الاحداث".

وأضاف، "هنيئا لجيشنا البطل عيده ومبارك للكلية العسكرية الاولى تخرج رجالها، حفظ الله العراق وجيشنا الحر الأبي".

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