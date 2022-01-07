رئيس كازاخستان يأمر باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين

2022/01/07 | 13:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، الجمعة، إنه سمح لقوات إنفاذ القانون بفتح النار على "إرهابيين" وإطلاق الرصاص بهدف القتل، في قرار يأتي بعد أيام من احتجاجات عنيفة تشهدها الجمهورية السوفيتية السابقة.

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