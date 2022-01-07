قائد عمليات الانبار لـ” المعلومة” :قادرون على الحفاظ على المكتسبات دون مساعدة القوات الاميركية

2022/01/07 | 13:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار..اكد قائد عمليات محافظة الانبار الفريق الركن نومان الزوبعي ، الجمعة، ان القوات الامنية قادرة على الحفاظ على المكتسبات الامنية دون الحاجة الى مشورة القوات الاميركية .وقال الزوبعي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” القوات الامنية قادرة على مقارعة الارهاب اينما وجد في محافظة الانبار دون الحاجة الى القوات […]

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