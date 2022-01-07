رسميا. انتقال لاعب برشلونة كوتينيو الى أستون فيلا الإنكليزي

2022/01/07 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع نجم برشلونة الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت إنه "اتفق أستون فيلا وبرشلونة على انتقال فيليب كوتينيو الى أستو فيلا حتى نهاية الموسم الحالي ".

وأضاف "الاتفاقية التي تخضع لإكمال اللاعب لتصريح طبي والحصول على تصريح عمل، تتضمن أيضاً خيار الشراء، وسيسافر فيليب إلى برمنغهام في غضون الـ 48 ساعة القادمة ".

وكانت العديد من التقارير قد أكدت بأن أستون فيلا سيدفع جزء كبير من راتب اللاعب صاحب الـ29 عاماً قد يصل الى 50% أو 70%.

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