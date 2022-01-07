القبض على 3 متهمين بقضايا مختلفة في الديوانية

2022/01/07 | 13:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بقضايا مختلفة في المحافظة.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “قوة من مركز شرطة الديوانية القت القبض على ثلاثة مطلوبين بمواد قانونية مختلفة من بينها جنائية تتعلق بتحرير صك بدون رصيد”.وأضافت انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة […]

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