بتهم منها هتك عرضها وهي طفلة والاعتداء على حرمة حياتها الخاصة.. نيابة مصر تحبس متهمين بقضية انتحار بسنت

2022/01/07 | 13:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت النيابة العامة المصرية، الخميس، بحبس المتهمين بقضية انتحار بسنت البالغة من العمر 17 عاما والتي أثار إقدامها على الانتحار بعد صور مفبركة تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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