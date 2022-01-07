2022/01/07 | 13:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي أستون فيلا المنتمي للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده على سبيل الإعارة مع لاعب الوسط البرازيلي الدولي، فيليب كوتينيو قادما من برشلونة.وقال النادي الإنكليزي في بيان: “اتفق أستون فيلا وبرشلونة على انتقال فيليب كوتينيو لإكمال بقية هذا الموسم على سبيل الإعارة في فيلا بارك”.وأشار أستون فيلا إلى […]

ظهرت المقالة رسميا..



كوتينيو يعود للدوري الإنكليزي من بوابة أستون فيلا أولاً على ايرث نيوز.

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