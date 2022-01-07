2022/01/07 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب في تقريره الى الاجتماع الأخير للجنة المركزية للحزب الشيوعي في جنوب افريقيا في عام 2021، قدم السكرتير العام للحزب الشيوعي لجنوب إفريقيا بلايد نزاميندي، حصيلة للوضع العام في البلاد، خلال العام المنصرم، وقد عكس التقرير رؤية الحزب للتطورات الجارية والمصاعب الجمة التي يعاني منها النظام السياسي الديمقراطي، بقيادة حزب المؤتمر الوطني الافريقي، حزب الراحل الكبير نيلسون مانديلا.



تراجعات انتخابية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الشيوعي في جنوب افريقيا يستعرض حصيلة 2021 - رشيد غويلب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الشيوعي في جنوب افريقيا يستعرض حصيلة 2021 - رشيد غويلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).