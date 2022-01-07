اكتشاف متحور  أوميكرون في كازاخستان

2022/01/07 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قالت وزارة الصحة في كازاخستان، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس أوميكرون التاجي لدى سبعة أشخاص.وقالت وزارة الصحة في بيان “بناء على نتائج التنميط الجيني، تم اكتشاف نوع جديد من فيروس أوميكرون التاجي في ثماني عينات، منها سبع في ألما آتا وواحدة في نور سلطان”.يعتبر متحور أوميكرون أشد خطورة من […]

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