2022/01/07 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عرضت إيران صواريخ مختلفة قالت انها استخدمت في الهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق، في اعقاب اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

العرض الذي أقيم في مسجد المصلح بطهران، ضم صواريخ ذوالفقار بصير ودزفول وغيام، وهي صواريخ ذات مديات مختلفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعرض صواريخ استخدمت ضد قاعدة أميركية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعرض صواريخ استخدمت ضد قاعدة أميركية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).