فيديو: تشييع ضحايا جريمة حي الإعلام في العاصمة بغداد

2022/01/07 | 13:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شيع أهالي منطقة حي الإعلام في بغداد، الجمعة، عائلة منتسب في الحشد الشعبي، بعد ان تعرض منزله إلى هجوم مسلح أمس.

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وبحسب فيديو، حصل عليها "ناس" (7 كانون الثاني 2022)، شيع اهالي حي الإعلام بالعاصمة بغداد، زوجة منتسب في الحشد الشعبي و3 من أولاده، على اثر تعرض منزلهم الى هجوم من قبل مسلحين.

واشار مصدر امني الى ان "المنتسب لازال يرقد في المستشفى لتلقي العلاج اثر اصابته بعيارات نارية، فيما توفي افراد عائلته".

وأصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، فجر الجمعة، توجيهاً عاجلاً بعد جريمة قتل طالت عائلة في العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر حكومي موقعَ "ناس نيوز" فجر الجمعة، (7 كانون الثاني 2022)، بأن "رئيس الوزراء أمر بتشكيل فريق تحقيق عاجل؛ للكشف عن كل ملابسات عملية قتل عائلة في منطقة حي الاعلام ببغداد، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المجرمين المتورطين في هذه العملية البشعة".

وهاجم مسلحون مجهولون، في وقت سابق، منزل منتسب في هيئة الحشد الشعبي، وقاموا بقتل زوجته و3 من أولاده، فضلاً عن إصابته بعدة عيارات نارية، وذلك في حي الإعلام بالعاصمة بغداد.

وأفاد مصدر أمني لـ"ناس"، (6 كانون الثاني 2022)، بأنه "في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم، قام مسلحون مجهولون باقتحام منزل منتسب في هيئة الحشد الشعبي، في حي الإعلام بالعاصمة بغداد، وقاموا بفتح النار عليه، ما أدى إلى مقتل زوجته وأطفاله الثلاثة من مواليد 2007 و2014 و2013".

وأضاف المصدر، أن "صاحب المنزل المنتسب في هيئة الحشد الشعبي تلقى عدة إطلاقات نارية ما أدى إلى إصابته عدة إصابات، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، تفاصيل جديدة بشأن هجوم مسلحين مجهولين على منزل أحد منتسبيها في بغداد، ومقتل عدد من أفراد عائلته.

وقال إعلام الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الثاني 2022)، "في حادث غادر وجبان تقشعر له الابدان والمشاعر الإنسانية، استهدف مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، منزل عائلة المنتسب في الحشد الشعبي احمد عبد المطلب في منطقة المعالف غربي العاصمة بغداد، ما اسفر عن استشهاد خمسة من افراد العائلة".

وأضافت، "وقد أقدم المسلحون على إطلاق النار على أفراد العائلة الذين كانوا متواجدين داخل المنزل، ما اسفر عن استشهاد خمسة منهم واصابة المنتسب بجروح بليغة نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات العاصمة بغداد، فيما تم نقل جثامين الشهداء الى الطب العدلي".

وتابعت، "وقامت القوات الأمنية بتطويق مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه لمعرفة ملابساته والوقوف على حيثيات هذه الجريمة البشعة النكراء بحق عائلة آمنة بريئة".

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