تعرف على عدد النساء الفائزات في الدورة الانتخابية الخامسة لمجلس النواب

2022/01/07 | 13:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جدولا بعدد النساء الفائزات في الدورة الانتخابية الخامسة لمجلس النواب في 2021.وبلغ عدد النائبات 95 امرأة، حيث كان عدد النساء في الدورة السابقة 75 امرأة.

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