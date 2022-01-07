بساكي: زيادة الهجمات مرتبطة بمفاوضات فيينا وذكرى مقتل سليماني

2022/01/07 | 13:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت الإدارة الأمريكية أن زيادة الهجمات على قواتها في العراق وسوريا قد تكون مرتبطة بمفاوضات فيينا وذكرى مقتل قاسم سليماني.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي ان ارتفاع الهجمات لا شك في أن ذلك قد يكون مرتبطا بالمفاوضات في فيينا أو الذكرى السنوية لمقتل سليمانيمضيفة ان الولايات المتحدة تعمل على تحديد من يتحمل المسؤولية وما هي النوايا ولهذا السبب لا تمتلك أي استنتاجات تحليلية أخرى.

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