الاتحاد الآسيوي يمنع 3 أندية إيرانية من المشاركة في أبطال آسيا

2022/01/07 | 13:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن استبعاد ثلاثة أندية إيرانية من المشاركة في دوري أبطال آسيا لهذا العام بسبب عدم استيفائهم لشروط المشاركة في المسابقة القارية الأهم.وقال الاتحاد القاري إنه سحب تراخيص أندية برسيبوليس والاستقلال وجول جوهر لأنها “لم تستوف جميع المعايير الإلزامية” من دون أن يقدم أي توضيح، لكن […]

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