النفط يقفز في ظل مخاوف حيال الإمداد مع اضطرابات كازاخستان

2022/01/07 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع إثارة أحداث كازاخستان قلقا من إمكانية اضطراب إمدادات أوبك+ تزامنا مع تراجع الإنتاج في ليبيا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت بـ 53 سنتا، بما يعادل 0.63%، إلى 82.52 دولار للبرميل، بعد قفزة 1.5% في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتا، بما يعادل 0.6% أيضا، إلى 80 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت 2.1% في الجلسة السابقة.

الأحداث في كازاخستان

وبعد أيام من الاضطرابات في كازاخستان أعلنت الحكومة خلالها حالة الطوارئ، أرسلت روسيا أمس الخميس قوات مظلات لإخماد الاحتجاجات.

هذا وبدأت الاحتجاجات في المناطق الغربية الغنية بالنفط في كازاخستان بعد رفع أسعار الوقود في بداية العام الجديد.

قرار أوبك+

ولا تواكب زيادات الإمداد من مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاء، نمو الطلب.

وارتفع إنتاج أوبك في كانون الأول 70 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وهو ما يقل كثيرا عن الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق أوبك+ البالغة 253 ألف برميل يوميا، والذي أعاد الإنتاج الذي تم خفضه في 2020 عندما انهار الطلب في ظل إغلاقات كوفيد-19.

تراجع إنتاج ليبيا

وتراجع إنتاج ليبيا إلى 729 ألف برميل يوميا، من إنتاج مرتفع بلغ 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي، فيما يرجع جزئيا إلى أعمال صيانة خط أنابيب.

النفط خلال أسبوع

ويتجه برنت والخام الأميركي نحو تسجيل زيادة 6% في أول أسبوع من العام، إذ بلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ أواخر تشرين الثاني، حيث فاقت المخاوف بشأن الإمدادات القلق من احتمال تضرر الطلب جراء الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

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