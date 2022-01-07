مسؤول حكومي ينتقد وزارة التخطيط.. الامور الادارية تعرقل مشاريع الخدمات

2022/01/07 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

وجه مسؤول حكومي في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، اليوم الجمعة، الانتقاد لوزارة التخطيط، لتعطيلها مشروع مجاري.

وقال قائمقام قضاء الزبير عباس ماهر السعيدي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "وزارة التخطيط تعطل مشروع مجاري القضاء، من خلال ادخالنا بأمور إدارية لامعنى لها، حيث انهم بدل من تقليل الروتين قاموا بإدخال القضاء ببعض المعرقلات التي لم نخرج منها إلى الان".

وأضاف ان "قضاء الزبير هو الأكبر من حيث عدد السكان، فضلاً عن كونه الأكبر في تصدير النفط"، لافتاً إلى ان "القضاء يعاني من ابسط الحقوق وهو مشروع خدمات متكامل بمرحلته الاولى رغم انتهاء المشروع من المعرقلات التي واجهته مع وزارة الإسكان والاعمار، الا ان التخطيط ادخلته في مشاكل ادارية لا داعي لها".

وعن المرحلة الثانية المنفذة بالقضاء اوضح السعيدي ان "شركة النرجس ماضية بعملها ونسبة الإنجاز عبرت ال33% وهي نسبة تفوق المخطط عكس المرحلة الأولى من المشروع".

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