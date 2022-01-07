2022/01/07 | 13:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: F8gmbH1olbk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر..بين سعيه نحو التحالف مع الديمقراطي الكوردستاني واستبعاد الشراكة مع المالكي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر..بين سعيه نحو التحالف مع الديمقراطي الكوردستاني واستبعاد الشراكة مع المالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).