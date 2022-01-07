2022/01/07 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

انتشرت قوات بريطانية في مستشفيات في لندن التي تكافح للتعامل مع نقص "استثنائي" في الموظفين، وسط زيادة كبيرة بمصابي المتحور "أوميكرون".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها سترسل حوالي 40 طبيبا عسكريا و160 من أفراد الخدمة العامة لسد النقص في موظفي الرعاية.

وتعاني الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا من نقص كبير في الموظفين الذين يعانون إما من المرض أو في عزلة ذاتية وسط الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه يأمل في أن تتمكن البلاد من "تجاوز" الوباء بدون مزيد من القيود، حتى في الوقت الذي حذ

ويسلط الانتشار العسكري الضوء على تأثير الجائحة، التي أصابت ما يقرب من 180 ألف شخص، الخميس، وحده، في البلاد على الخدمات الصحية في بريطانيا، ما أجبر العديد من العمال والموظفين على البقاء في منازلهم.

وقال وزير الدفاع بن والاس: "رجال ونساء قواتنا المسلحة يتقدمون مرة أخرى لدعم زملائهم المتفانين في الخدمات الصحية وهم يعملون جنبًا إلى جنب لحماية الأمة من كوفيد-19".

وأضاف: "لقد أظهروا جدارتهم مرارًا وتكرارًا خلال هذا الجائحة، سواء كانوا يقودون سيارات الإسعاف أو يقدمون اللقاحات أو يدعمون المرضى في المستشفيات، ويجب أن يفخروا بمساهمتهم في هذا الجهد الوطني الحقيقي".

المصدر: سكاي نيوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش البريطاني يتدخل في معركة أوميكرون) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش البريطاني يتدخل في معركة أوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).