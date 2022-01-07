انفوغراف: 7 اطعمة تزيد الحرق في الشتاء

2022/01/07 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى الحصول على الدفء خلال فصل الشتاء عن طريق تناول الكثير من الطعام، وبالتالي يزيد وزنهم بشكل كبير وسريع.

وأوضحت تقرير، أنه يمكن عن طريق بعض الأطعمة زيادة نسبة الحرق في الجسم، نشير إليها من خلال الإنفوجراف التالي:

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