المعموري: 4 اهداف امريكية من وراء خلق” الهول السوري”

2022/01/07 | 13:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو الاطار التنسيقي جبار المعموري، الجمعة، وجود 4 اهداف امريكية من وراء خلق الهول السوري، مبينا ان امن بغداد مهدد بسبب التواجد الداعشي على الحدود العراقية السورية.وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ولادة مخيم الهول السوري الذي يضم اكبر كتلة بشرية متطرفة في العالم لم يكن صدفة بل وفق اجندة […]

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