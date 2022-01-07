اسعار النفط تتجاوز 82 دولاراً

2022/01/07 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، مع انتفاضة في قازاخستان أثارت قلقا من إمكانية اضطراب إمدادات أوبك+ تزامنا مع تراجع الإنتاج في ليبيا.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 82.47 دولار للبرميل، بعد قفزة 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي […]

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