المئات يشيعون ضحايا مجزرة جبلة إلى مثواهم الأخير

2022/01/07 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شيع مئات المواطنين ضحايا مجزرة جبلة التي راح ضحيتها أكثر من عشرين ضحية بينهم اطفال ونساء من عائلة واحدة.

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قد زار في وقت سابق، موقع مجزرة جبلة بمحافظة بابل، واطلع على سير التحقيقات هناك.

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