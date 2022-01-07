أسعار النفط تتجاوز الـ80 دولاراً للبرميل

2022/01/07 | 14:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تجاوزت أسعار النفط حاجز الـ80 دولاراً للبرميل الواحد.

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