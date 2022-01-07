لنقف بوجه من يدمر ألأرض - حازم كويي

2022/01/07 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حازم_كويي يان أولي أربس و غويدو سبيكمان*ترجمة:حازم كوييالوقت بدأ ينفذ، ومنظمات حركات المناخ تناقش الآن المزيد من أشكال العمل الراديكالية مع التركيز على الجوانب الأخرى.



البعض من مالكي المليارات يُخططون بالفعل،وهم ينطلقون بصواريخهم من نوع(إكس فالكون) بعمود من النار وسحابة دخانية ضخمة بجولة حول الأرض،كما فعلها تسلا.



لقد كانت قرارات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو كارثية، التي أُختتمت ......





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