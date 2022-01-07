جوكر الإسلام السياسي!! - احمد جمعة

2022/01/07 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة هل حدث ولو نصف مرَّة بالتاريخ الحديث وأن فاز الإسلام السياسي في إثبات وجوده وصدقه؟ هل حدث ربع مرَّة بكلِّ تجارب الإسلام المسيَّس أن كسب ولو صفقة مع الشيطان حتى؟ رغم ركوبه ظهر الشيطان نفسه، بل هو الشيطان، ومع ذلك لم يفز حتى مع نفسه؟ هذا الإسلام السياسي والمُتسيّس والداخل في فجوة اللعبة السياسية متدثرًا بالدين والعبادات وأعمال الخير والتطوُّع وعرض المساعدات والتبرعات وارتداء أقنعة الملائكة، هل كسب ر ......





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