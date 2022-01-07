2022/01/07 | 14:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الجمعة، عن قرب إنضمام طائرتها الحديثة من طراز Airbus A220-300 الى إسطولها الجوي، بعد طول انتظار وبعد عِدَّة تأجيلات على إقلاعها الأول صوب مطار بغداد الدولي.

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وذكرت الخطوط في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 كانون الثاني 2021)، ان "مطار مونتريال ميرابل في كندا يودِّع في هذه اللحظات أحد الطائرات الخمسة الجديدة التابعة للخطوط الجوية العراقية من طرازAirbus A220-300 صاحبة علامة التسجيل YI-ARF، والمتجهة صوب مطار مانشستر الدولي في المملكة المتحدة وذلك لأجل استراحة الطاقم وإعادة التزود بالوقود لتنطلق بعدها صوب مطار بغداد الدولي".

واضاف البيان انه "ستلتحق بها شقيقتها الاخرى صاحبة علامة التسجيل ( YI-ARE ) في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله لتكون الخطوط الجوية العراقية بذلك ثاني شركة طيران في الشرق الأوسط تُدخِل هذا الطراز المتطور في أسطولها".

واشار البيان الى ان "الرحلة كما هو مخطط لها ستستمر ستة ساعات ونصف صوب مطار مانشستر الدوليوكما قلنا لكم سابقاً بمنشور سابق لنا ان رقم الرحلة سيكون ( IA2220 ) كذلك هذه الرحلة التي ودّعها قبل قليل هذا المطار هي آخر رحلة تقلع منه في هذا اليوم المصادف (6/1/2022) ليختتم فيها سجل الرحلات المغادرة منه لهذا اليوم".

ولفت البيان الى ان "الطائرة التي انطلقت قبل قليل هي الطائرة الثانية التي (صنعتها) شركة إيرباص للخطوط الجوية العراقية أما الطائرة الأولى صاحبة علامة التسجيل (YI-ARE) سوف تلتحق بها بعد أيام قليلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائر أخضر جديد يحلق نحو بغداد.. تفاصيل رحلة أول إيرباص ضمن الأسطول العراقي (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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