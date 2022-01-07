الفتح: الجريمة تصاعدت بعد رفع الدولار وخلقت ثلاث مشاكل داخل المجتمع

2022/01/07 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد….اكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، الجمعة، بان الجريمة تصاعدت بشكل لافت بعد قرار رفع الدولار في الاسواق العراقية.وقال الخدران في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الوضع الاقتصادي عامل مهم في تعزيز استقرار المجتمعات والفقر هو الداء لكل الاشكالات الامنية ومنها الجريمة المنظمة مؤكدا بان رفع سعر الدولار كان له تبعات قاسية […]

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