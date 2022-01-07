تاكيد غياب محمد قاسم بمباراتي إيران و لبنان

2022/01/07 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بات في حكم المؤكد غياب نجم منتخبنا محمد قاسم عن مباراتي منتخبنا امام إيران و لبنان ضمن تصفيات كأس العالم.

وأعلن نادي الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللاعب كان قد شعر ببعض الآلام في الفخذ، وأثبتت الفحوصات بعد ذلك تعرضه لتمزق من الدرجةِ الثانية، يستدعي إراحته سلبيا لمدة 3 أسابيع".

وضاف، أن ا"للاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي بعد انقضاء المدة السلبية، من أجل العودة واللحاق بمبارياتِ الفريق في الدوري الممتاز".

وتابع، أن "قاسم تحامل على إصابته، من أجل المشاركةِ مع فريقه في المباراة الماضية أمام الزوراء، والاستمرار في الصدارة".

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