مصدر: الصحة ستشمل جميع الفئات بتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

2022/01/07 | 14:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر في وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن قرب صدور أمر بشمول جميع الفئات بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا، بعد دخول المتحور أوميكرون للبلد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز إن “وزارة الصحة، وخلال الايام المقبلة، ستصدر أمرا يقضي بالسماح لجميع الفئات بتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وخاصة الفئات التي كانت غير مشمولة […]

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