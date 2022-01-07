مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم

2022/01/07 | 14:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفظ مطار دبي الدولي بمركزه الأول كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم بأكثر من 3.5 مليون مقعد لعام 2021، حسب بيانات موقع (Official Aviation Guide) الذي يوفر رؤية غير مسبوقة لبيانات السفر وشبكة من المعلومات لرحل الطيران.

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