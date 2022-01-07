2022/01/07 | 14:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.6 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط ترتفع إلى نحو 80 دولارا للبرميل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط ترتفع إلى نحو 80 دولارا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).