مقتل 26 محتجا في تظاهرات مناهضة للحكومة في كازاخستان

2022/01/07 | 14:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، اليوم الجمعة، مقتل 26 محتجا في تظاهرات مناهضة للحكومة.وذكرت الداخلية الكازخستانية في بيان اطلع عليه “النور نيوز”، أن العملية التي أطلقتها قوات الأمن في إطار حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد، لا تزال متواصلة.وأشارت الى أن الوضع بات تحت السيطرة، لافتة الى تطهير كافة المباني الإدارية …

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