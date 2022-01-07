نحو 5.5 مليون حالة وفاة وما يزيد عن 300 مليون إصابة عالمياً

2022/01/07 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 300 مليون إصابة، والوفيات الى أكثر من 5.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات، بينما حلت الهند بالمرتبة الثالثة، في حين حلت إيران بالمرتبة العاشرة من حيث عدد الوفيات,

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