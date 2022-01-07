الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابي مطلوب

2022/01/07 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، الإطاحة بإرهابي مطلوب وفق المادة 4 ارهاب.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية المتمثلة ب اس ف٣ لمش٧٥ بالتنسيق مع اس اللواء وشعبة استخبارات فق١٦ من إلقاء القبض على الارهابي عمار فارس احمد عجم الحديدي اثناء دخوله إلى قاطع المسؤولية والمطلوب وفق المادة ٤ ارهاب".

واضاف البيان الى ان "الارهابي تم تسليمه اصوليا بوصل استلام".

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