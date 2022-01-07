مشروع إعادة الإعمار … العراق بين فكي كماشة الأمريكي !؟

2022/01/07 | 14:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / هشام الهبيشان … تزامناً مع مضي مايزيد على ثلاثة أعوام على انقشاع غبار معركة الأمريكان وحلفائهم من العراقيين ضد “الكائن الهلامي” تنظيم داعش الإرهابي، والتي أنتجت بشكل واضح دمار هائل في العديد من المدن العراقية ، وذلك يظهر واضحاً من خلال حجم الدمار الهائل بالنبية التحتية بعموم مناطق محافظة الانبار ويظهر بشكل اوضح […]

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