القوات الامنية تقتحم صحراء الانبار الغربية اثر معلومات تفيد بتواجد مجاميع داعش

2022/01/07 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر امني في قيادة حشد الشعبي في محافظة الانبار، الجمعة، عن اقتحام مناطق صحراء الانبار الغربية اثر معلومات تفيد بوجود مجاميع لارهابي داعش في المناطق المستهدفة .وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان” القوات الامنية اقتحمت مناطق صحراء اقضية حديثة وهيت والقائم غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية […]

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