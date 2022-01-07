السيد القبانجي يدعو الكتل الشيعية لتوحيد مواقفها للخروج من إزمة تشكيل الحكومة

2022/01/07 | 14:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، الكتل السياسية الشيعية الى توحيد مواقفها للخروج من إزمة تشكيل الحكومة.وقال السيد القبانجي خلال خطبة الجمعة في النجف الاشرف، وحصلت “الايام نيوز” على نسخة منها، إن “ذكرى تأسيس الجيش العراقي ضرورية لتعزيز الثقة بالجيش وتطوير قدراتهم، لانه لابد من تعزيز دور الجيش […]

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