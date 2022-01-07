جريح تشريني يعاتب رئيس الوزراء بـ”قسوة” والكاظمي يرد: حقك

2022/01/07 | 14:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عبر احد مصابي تظاهرات تشرين، عن عتبه بشكل قاسي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسبب تأخر اجراءات علاجه الى ألمانيا.وبحسب تسجيل صوتي مسرب، حصلت عليه وكالة ايرث نيوز، اليوم الجمعة، فأن “حديث عتب دار بين احد المصابين المشاركين في تظاهرات تشرين ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسبب تأخر اجراءات رحلته العلاجية في المانيا”.وبعد […]

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