2022/01/07 | 14:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إننا لسنا متفضلين عليها حتى نطالب بتخليد ذلك (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدر البنك المركزي العراقي، توضيحًا بشأن رفع اللوحات التعريفية الخاصة بإعمار شارع المتنبي.

وقال مصدر مخول في البنك وفقًا لبيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "عندما انطلقت مبادرة البنك المركزي العراقي المجتمعية التي تمولها المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بإدارة البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة، كانت لتحقيق أهداف تنموية ومجتمعية تقررها لجنة عليا، تدرس كل حالة في ضوء ظروفها وأولوياتها والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها".

وأضاف: "وهكذا انطلقت مبادرة إعمار وتأهيل شارع المتنبي، قلب الثقافة في العراق ومصدر إلهام المثقفين، والجمهور عامة، وقد تحققت بالفعل خطة الإعمار من حيث المنجز العمراني والفني والجمالي بالصيغة المستهدفة والتوقيت المرسوم بتمويل المبادرة وبإشراف أمانة بغداد".

وتابع: "وقد لحظنا ما صدر عن بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والجمهور، والاتصالات المباشرة من ردود أفعال بسبب قيام العاملين في أمانة بغداد برفع اللوحات الاستدلالية والتعريفية التي تشير إلى إسهامات الجهات آنفًا في تمويل حملة الإعمار والتأهيل والمساندة لها، فإننا نشير إلى أمرين: الأول: سرورنا البالغ بأن شعبنا ومثقفيه قد تابعوا هذا المنجز أولًا بأول ولديهم المعرفة والقناعة بتفاصيل المنجز ورواده، والثاني: استحقاق بغداد لأكثر مما قمنا به وما سنقوم به نحن أو أي مؤسسة أخرى، ولسنا متفضلين عليها حتى نطالب بتخليد ذلك".

اقرأ/ي أيضًا:

صور| شارع المتنبي..



انطلاق احتفالات رأس السنة من رئة بغداد الثقافية

لوحات مذهلة وجدارية نادرة..



بغداديات تسحر العالم في أكبر دور العرض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يصدر توضيحًا بشأن رفع لوحات الجهات المساهمة بالإعمار) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يصدر توضيحًا بشأن رفع لوحات الجهات المساهمة بالإعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).