الاغتيالات في العراق: 3 عمليات جديدة خلال 24 ساعة

2022/01/07 | 14:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد أقل من 24 ساعة على حدوث 3 جرائم اغتيال في اكثر من محافظة، كشف مصدر امني اليوم الجمعة، عن حدوث 3 جرائم اغيتال جديدة في بغداد والبصرة، لترتفع الحصيلة الى 6 جرائم اغتيال.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز إن “مسلحين مجهولين اغتالوا المواطن (م.غ)، وقاموا برمي جثته في تقاطع الدرويش بحي الإعلام […]

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