فيلم شرف.. حكاية عالمية قد تحدث في أي مكان.. فهل وقعت في فخ النمطية؟

2022/01/07 | 15:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في هذه الحلقة من "بوستر"، نلتقي بالمنتج والمخرج السينمائي ادولف العسال، الذي شارك في إنتاج فيلم "شرف"، المقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للروائي المصري صنع الله إبراهيم.

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