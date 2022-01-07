قراءة مختصرة في التحالفات والجلسة الأولى لمجلس النواب 2022

2022/01/07 | 15:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حازم أحمد فضالة || 1- القاعدة حتى الآن للأحزاب: الشيعة، الكرد، السنة؛ لا اتفاقات ثابتة، ولا اختلافات ثابتة.2- الإطار التنسيقي متماسك، ولا يضع الخطوط الحُمْر على التحالفات، الكتلة الصدرية تتفق مع الإطار وتختلف معه كذلك! 3- الأحزاب السنية: عزم، وتقدُّم؛ تتفق على الحلبوسي رئيسًا لمجلس النواب، وتختلف معه وعليه كذلك، خميس الخنجر […]

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