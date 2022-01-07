عن المنحة المهينة وتداعياتها…!

2022/01/07 | 15:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.حسين القاصد || أيام كنت مدير عام الشؤون الثقافية العامة..شددت على موظفي الاستعلامات أن يتعاملوا مع الأدباء والمثقفين بما يليق بمكانتهم..وأن يخلع الموظف وجهه الرسمي المتفاقم من شدة الكبرياء الفارغة التي توفر له نسقاً تعويضيا عما يعانيه من تعسف إداري من رؤسائه.كان ذلك العمل في وقت قصير جدا، استطعنا […]

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